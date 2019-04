Nawiew w przeszkolnych pomieszczeniach

Przeszklone powierzchnie takie jak biura czy baseny lub sklepy podczas dni kiedy powietrze na zewnątrz osiąga wysokie z łatwością się nagrzewają. Przez szkło przebijają promienie słoneczne, które wpływają na suchość powietrza w przeszklonych miejscach oraz podwyższony wskaźnik temperatury. Jak temu zaradzić? Doskonałym rozwiązaniem jest zastosowanie nawiewników podłogowych.

Nawiewniki podłogowe firmy Frapol

Firma Frapol to międzynarodowy przedsiębiorca, który od 27 lat dostarcza systemy klimatyzacji i wentylacji na rynki krajowe i zagraniczne. W ofercie firmy znajduja się wiele produktów w tym systemy wentylacji bytowej, instalacje oddymiające czy centrale wentylacyjno-klimatyzujące. Do systemów wentylacji bytowej zaliczamy wspomniane nawiewniki podłogowe. To elementy montowane w bliskiej odległości od okien w podłodze bądź w parapecie. Ich celem jest nawiew świeżego powietrza do pomieszczeń o dużych powierzchniach. w ofercie Frapol produkt dostępny jest w dowolnej długości, dodatkowo nawiewniki dostępne są w sześciu wariantach wykonania. Po szczegóły dotyczące nawiewników lub systemów wentylacyjnych lub klimatyzujących zapraszamy na oficjalną stronę producenta Frapol, gdzie znajdziesz odpowiedzi na nurtujące Cie pytania.